بالصور:  توقيع اتفاقية تعاون في قطاع الصحة بين الجزائر وموريتانيا

وقعت وزارة الصحة اليوم اتفاقية تعاون في قطاع الصحة بين الجزائر وموريتانيا بهدف توطيد العلاقات في هذا المجال.

وجرت مراسيم التوقيع على هامش على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات.

وتم توقيع الاتفاقية من طرف كل من وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ونظيرته الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس.

وبالمناسبة أوضح سايحي لـ وأج، أن هذه الخطوة تأتي “ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتعاون مع هذه الدولة الشقيقة، حيث تتضمن الاتفاقية التعاون في المجال الصحي إجمالا”، كاشفا عن “الشروع في الأيام المقبلة في التعاون في مجال زرع الأعضاء، التكوين والجراحة، إلى جانب الحضور على مستوى مستشفى نواكشوط وبعض المستشفيات الموريتانية الأخرى”.

وتابع الوزير أن الاتفاقية “ستتيح للبلدين الشقيقين توسيع آفاق التعاون، استنادا للأخوة والتاريخ المشترك بينهما، في انتظار توسيعها إلى مجالات جراحة القلب والأعين والأمراض المعدية”.

في حين أكد وزيرة الصحة الموريتانية الى أن هذه الاتفاقية تأتي “توطيدا للعلاقات في مجال الصحة بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق التبادل في هذا المجال”.