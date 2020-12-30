بالصور.. توقيف 5 بارونات وحجز أكثر من قنطار من المخدرات و715 مليون بـوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل بأمن وهران، من توقيف وتفكيك شبكة اجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي وبيع المخدرات.

وقد تم توقيف 5 بارونات وحجز قنطار و500 غ من المخدرات بولاية وهران، إلى جانب مبلغ 715 مليون سنتيم من عائدات الترويج و3 مركبات.

وتم توقيف البارونات وتنفيذ العملية النوعية إستغلالا لمعلومات تفيد بتحركات شبكة إجرامية منظمة تقوم بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقامت عناصر الأمن بترصد وتتبع نشاط الشبكة ووضع خطة محكمة التنفيذ تم إلقاء القبض على المتورطين.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 31 و56 سنة، حيث تم تفتيش مساكنهم وضبط على 144 كلغ و500 غ ومبلغ مالي.