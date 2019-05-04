بالصور.. تيجاني حسان هدام يشرف على إفتتاح اللقاء الوطني للمكلفين بالإصغاء

أشرف وزير العمل، تيجاني حسان هدام ، اليوم السبت، على افتتاح أشغال اللـقاء الوطـني لـلمكلفين بالإصـغاء تحت شعار” الإصغاء في خدمة المواطن”.

الهدف من هذا اللقاء هو تحليل واقع خلايا الإصغاء للوُقوف على النقائص وتَذليل العَقَبات.

قصد تحسين وتطوير نوعية الخدمة العمومية للقطاع، من أجل إعطاء دفع جديد، لعمل وسير خلايا الإصغاء وذلك لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.

الوزير أكد أن الجميع ملزم بالسهر على راحة المواطنين وأنسنة العلاقات معهم والمساهمة الفعالة في تكريس ثقافة إصغاء ناجعة ومستمرة.

لاسيما عبر تحسيسهم بحقوقهم والتزاماتهم وتمكينهم منها في ظروف لائقة بما يحفظ كرامتهم والتخفيف من الصعوبات التي قد تواجههم.

مشدد في ذات السياق على ضرورة استقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع، وعدم حصر الاستقبال في أيام محددة.