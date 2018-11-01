بالصور.. جامعة خميس مليانة تتذكر ضحايا الطائرة العسكرية ببوفاريك بمناسبة 1 نوفمبر

كرم التنظيم الطلابي الجامعي،”MNEA”بجامعة خميس مليانة عين الدفلى، خلال حفل أقيم اليوم الخميس، الأسرة الثورية وبعض عائلات شهداءالطائرة العسكرية ببوفاريك.

الحفل التكريمي كان بمناسبة الذكرى المخلدة لـ64 لإندلاع ثورة التحرير، والذي شهد تكريم عدة مجاهدين بالمنطقة، ولعائلات الشهداء.

وحسب ما أفاد منشور فايسبوكي لخلية الإعلام والإتصال للحماية المدنية لعين الدفلى، أنها شاركت خلال حفل التكريم.

كما خص هذا التكريم الذي تذكر ضحايا الطائرة العسكرية ببوفاريك والتي راح ضحيتها 257 ضحية كانوا في مهمة في سبيل الوطن.