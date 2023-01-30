بالصور.. جديد المُنتخب الوطني المحلي قبل مواجهة النيجر !

كشف موفد قناة النهار إلى وهران جديد المُنتخب الوطني للاعبين المحليين قبل مواجهة مُنتخب النيجر غدا الثلاثاء.

وتواجد في الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت أمسية اليوم كل اللاعبين بما في ذلك، شعيب ذبيح وحسين دهيري بعد تعافيهما من الاصابة.

وأضاف موفد النهار أن اللاعب المُنتقل حديثا إلى الأهلي المصري، أحمد قندوسي، جاهز معنويا ومُرتاح نفسيا لاكماله المنافسة.

كما ختم ذات المصدر أن الناخب المحلي، مجيد بوقرة، يتجه للاعتماد على ذات تشكيلة الدور ربع النهائي في موقعة الغد.

ويواجه المحليين مُنتخب النيجر بملعب ميلود هدفي لحساب الدور نصف النهائي من منافسة الشان.