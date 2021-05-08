بالصور: جراد يكرّم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده

الوطني
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بالصور: جراد يكرّم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده
بقلم م . فيصل

أشرف الوزير الأوّل عبد العزيز جراد على مراسيم الإحتفال بليلة الـ27 من شهر رمضان، وتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وحضر الاحتفال الرسمي بليلة السابع والعشربن من شهر رمضان وزير الشؤون الدينية وعدد من الوزراء وكبار الإطارات في الدولة

وخلال الإحتفال كرّم الوزير الأوّل عبد العزيز جراد الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

وتتفرع جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، إلى فرعين المسابقة الوطنية للفائر المتميز، والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.


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