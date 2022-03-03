بالصور: جرحى في إصطدام حافلة لنقل المسافرين بحائط في مستغانم

أصيب عدد من الاشخاص بجروح إثر إصطدام حافلة لنقل المسافرين بحائط على مستوى حي السلام في مستغانم.

وحسب مصادر مضطلعة فإن الحادث وقع بحي السلام وأسفر عدد من الإصابات دون تسجيل وقوع ضحايا.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية حاليا اسعاف المصابين الذين كانوا على متن الحافلة ونقلهم إلى المستشفى.

كما تنقل والى الولاية فور سماع الخبر للوقوف على مخلفات الحادث والإطمئنان على الجرحى.

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اصيب 8 اشخاص بجروح بجروح إثرر حادث مرور وقع مساء اليوم بالقرب من جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري بولاية قسنطينة.

وحسب مصادر النهاراونلاين الحادث على مستوى المنطقة المسماة الكورنيش وتمثل في اصطدام بين حافلتين احداهما لنقل الطلبة واخرى لنقل المسافرين.

وخلق الحادث 8 ضحايا 3 منهم طلبة جامعيين و5 ركاب كانوا على متن الحافلة لنقل المسافرين لهم اصابات طفيفة. أين قدمت لهم الاسعافات من طرف مصالح الحماية المدنية.

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سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الـ11 شهر الأخيرة من سنة 2021، 6669، تسبب في وفاة 2449 قتيل و9276 جريح أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت ذات المصالح أنه خلال السنة الجارية تم تسجيل إرتفاع رهيب في حوادث المرور، بإرتفاع بـ15 بالمئة في عدد الحوادث وعدد القتلى والجرحى مقارنة بالسنة الماضية.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أن المتسبب الرئيسي والأول في حوادث المرور هو العامل البشري. حيث تم تسجيل 5700 تسبب فه السائقين بنسبة 5 بالمائة من إجمالي عدد الحوادث، و 522 تسبب فيه المارة بنسبة 7 بالمائة.

إضافة إلى 170 بسبب الطرقات والمحيط بنسبة 2 بالمائة، و277 بسبب السيارات والمركبات بنسبة 4 بالمائة.

كما سجلت، 2001 حادث بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير و692 بسبب تغافل السائقين. و544 بسبب السير على اليسار، وأدى تغافل المواطنين إلى 522 حادث مرور.

وخلال الأسبوع المنصرم تم تسجيل 111، أسفر عن وفاة 51 شخص وإصابة 175 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كما تسبب السائقين في 92، و14 منها بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات.

وسجل الدرك خلال الأسبوع الماضي إرتفاعا بـ7 حوادث و9 قتلى. وإنخفاض في عدد الإصابات بـ 3 جرحى.

وكانت أثقل حصيلة خلال هذا الأسبوع بالجزائر العاصمة بـ14 ، والمسيلة بـ10 ، وعين الدفلى بـ7 .