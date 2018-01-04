بالصور ..جريحان في حادثي مرور بالأغواط

أفادت مصالح الحماية المدنية عن إصابة شخصين في حادثي مرور متفرقين بولاية الأغواط

وحسب ذات المصدر ،تسبب الحادث الأول بالطريق الرابط بين بلدية الأغواط وبلدية الغسافية بدائرة أفلو في إصابة شخص يبلغ عمره 20 سنة.

وحسب ما أفادت به مصادر الحماية المدنية، فإن الحادث ناجم عن انقلاب سيارة نفعية.



وتدخلت مصالح الحماية المدنية، حيث قدمت الإسعافات الأولية للشخص ونقلته للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارة ودراجة نارية أمام الجامعة ببلدية الأغواط

وأسفر الحادث عن إصابة شخص بجروح بيلغ من العمر 19 سنة، تم إسعافة ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.