بالصور.. جلب أجهزة لتكثيف الأكسجين على متن طائرة عسكرية

حطت مساء أمس السبت بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي. على متنها شحنة جديدة تقدر بـ(750) جهاز لتكثيف الأكسجين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن العملية جاءت مواصلة لعمليات جلب العتاد الصحي الضروري للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا. حيث تم جلب الشحنة من جمهورية الصين الشعبية لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأوضح البيان، أن العملية الجديدة التي ستليها عمليات مماثلة لدعم المنظومة الصحية الوطنية، تؤكد على الجاهزية الدائمة للجيش الوطني الشعبي لأداء مهامه الإنسانية النبيلة في كل الظروف.