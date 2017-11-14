بالصور..”جنرال موتورز” تكشف عن  “كورفيت” السيارة الأسرع في العالم

كشفت “جنرال موتورز” عن سيارتها الـ “كورفيت” الأسرع والأكثر قوة على الإطلاق.

وتعمل “شيفروليه كورفيت زد آر1” 2019 بقوة 755 حصانًا‘ مع محرك سعة 6.2 لتر.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سرعتها القصوى تبلغ 210 أميال في الساعة.

وتشير “جنرال موتورز” إلى “زد آر1” باعتبارها سيارة “سوبر”.

حيث تزيد قوتها عن “لامبورجيني أفينتادور”و”فيراري 488 جي تي بي”.

وستتوافر “زد آر1” إما بناقل حركة يدوي سبع سرعات، أو أوتوماتيكي بثماني سرعات.

وهي المرة الأولى التي يتوافر فيها ناقل حركة أوتوماتيكي في سياة “زد آر1 كورفيت”.

وعلى الرغم من قدرات الأداء التي تتمتع بها تلك السيارة.

إلا أنها يتوافر بها بعض المميزات الفاخرة مثل نظام الصوت المميزة، والمقاعد الجلدية القابلة للتدفئة والتبريد.

هذا ولم تحدد “جنرال موتورز” بعد سعر “كورفيت زد آر1” 2019، ولكنها ستطرح للبيع في الربيع.