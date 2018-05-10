بالصور.. جنوب افريقيا تحتفل بذكري تأسيس البوليساريو أمام السفارة المغربية

في ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو، نظم اليوم الحزب الجنوب أفريقي “الدفاع عن الحرية الاقتصادية” ببريتوريا وقفة تضامن مع الشعب الصحراوي.

شارك فيها الآلاف من الجنوب افريقيين أمام السفارة المغربية، تنديداً بالاحتلال المغربي الغير شرعي للصحراء الغربية.

وتضامناً مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال.

وندد الامين العام للحزب الجنوب أفريقي غودريش غاردي خلال هذه الوقفة بالاحتلال المغربي.

وبالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها ضد الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

كما أدان استمرار النهب الغير شرعي لثروات ومقدرات الشعب الصحراوي.

وأكد استمرار حزبه والشعب الجنوب أفريقي في دعم ومساندة القضية الصحراوية العادلة على كافة الاصعدة.

حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسته حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.