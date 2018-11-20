بالصور.. حطّاب يستقبل نظيره المالي بفندق الأوراسي

إستقبل وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، اليوم الثلاثاء، نظيره المالي جون كلود سيديبي، على مستوى فندق الأوراسي.

ونشر الصفحة الرسمية للوزير حطاب صور له رفقة وزير الرياضة المالي والوفد المرافق له خلال مأدبة غداء.

وحلّ الوزير المالي في إطار دعوة حطاب للقيام بزيارة عمل وتعاون مع الجزائر يومي الأربعاء 21 و22 نوفمبر 2018.

ونشر الصفحة الرسمية للوزير حطاب صور له رفقة وزير الرياضة المالي والوفد المرافق له خلال مأدبة غداء.

وحلّ الوزير المالي في إطار دعوة حطاب للقيام بزيارة عمل وتعاون مع الجزائر يومي الأربعاء 21 و22 نوفمبر 2018.