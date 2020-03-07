بالصور.. حكار في زيارة إلى المنشآت الصناعية لسوناطراك بأرزيو

زار الرئيس المدير العام، لمجمع سوناطراك توفيق حكار المنشآت الصناعية لأرزيو بولاية وهران مرافق بوفد من إطارات المؤسسة.

وتدخل هذه الزيارة في إطار المنهجية المعتمدة من طرف المسؤول الأول عن القطاع الهادفة إلى تكريس تواصل دائم مع جميع مسؤولي وعمال المؤسسة.

وكانت المحطة الأولى للزيارة، عرض مفصل حول تقدم الأشغال للمشروع البيتروكيمياوي STEP” ” الذي يدخل في اطار شراكة بين سوناطراك وتوتال الرامي إلى إنتاج مختلف أنواع من مادة البلاستيك كالبوليميرات، ويعتبر هذا المركب الأول من نوعه في الجزائر، عند انتهاء الأشغال به.

المحطة الثانية في الزيارة كانت لمركب ” GP1Z “، أين قام الوفد بزيارة مختلف المنشآت لهذا المركب والإستماع إلى عرض مفصل عن نشاط هذا الأخير.

المحطة الأخيرة من زيارة الرئيس المدير العام للمجمع و الوفد المرافق له كانت لمصفاة التكرير لأرزيو، حيث أكد توفيق حكار على الأهمية الإستراتيجية لمختلف المنشآت الصناعية لسوناطراك والتي تلعب دورا هاما ومحوريا للإقتصاد الوطني من حيث تلبية حاجيات السوق الوطنية من موارد للطاقة ومن حيث مداخيل للعملة الصعبة للبلاد.