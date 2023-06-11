بالصور.. حماد ومولوجي يقفان على آخر التحضيرات الخاصة بالألعاب العربية

قام أمس السبت، كل من وزيرالشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، ووزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بالوقوف على آخر التحضرات الخاصة بالألعاب العربية الجزائر 2023.

وجرت زيارة الوزيران حماد ومولوجي، بحضور كل من الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الطبعة الـ 15 للالعاب العربية سيد أحمد سالمي والمدير العام للديوان الوطني للثقافة والاعلام نور الدين بوقندورة.

وشملت الزيارة التفقدية بعض المرافق التي ستحتضن الطبعة 15 للألعاب العربية التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من 05 الى 15 جويلية 2023 بهدف الوقوف على آخر تحضيرات البرنامج الثقافي الذي سيرافق هذه الطبعة.

وكانت البداية من قرية الفنانين بزرالدة، أين تتواجد ورشات العرض التي تعمل على تجهيز المعادات والأكسسوارات الفنية والتقنية لحفل الافتتاح الخاص بالألعاب العربية.

بينما وقف الوزيران في المحطة الثانية على تحضيرات اللوحات الكوريغرافية التي تشمل 400 فنان من مختلف ربوع الوطن بالقاعة المتعددة الرياضات بزرالدة.

أما المحطة الأخيرة، حسب بيان وزارة الشباب والرياضة، فكانت بالملعب الألمبي 5 جويلية، الذي سيستضيف حفل افتتاح واختتام الطبعة 15 للالعاب العربية أين وقف حماد ومولوجي على مدى تقدم أشغال تركيب الديكورات وخشبات العرض والشاشات العملاقة.