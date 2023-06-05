حماد: “ولاية عنابة جاهزة لاحتضان الألعاب العربية”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، على جاهيزة مدينة عنابة من حيث المنشىت الرياضية لاحتضان الطبعة المقبلة من الألعاب العربية.

وخلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ملعب “شابو” بعنابة، صرح الوزير حماد، لتلفزيون “النهار”: “مفخرة بالنسبة لنا، الوقوف على مثل هذه الملاعب”.

كما أضاف: “ولاية عنابة جاهزة من حيث المرافق لاحتضان الألعاب العربية، ونضمت منذ أيام عدة تظاهرات”.

وتابع وزير الشباب والرياضة حماد عبد الرحمان: “نتمنى أن يتم مستقبلا رفع التجميد عن باقي المشاريع، ليستفيد منها كل القطر الوطني”.