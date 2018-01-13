بالصور.. حملة تحسيسيّة لأطفال البليدة حول كيفيّة التعامل مع الزلزال

نظّمت وحدة الحماية المدنية لبلدية واد جرغرب ولاية البليدة حملة تحسيسية لتلاميذ المدارس.

الحملة تضمّنت شروحات حول كيفية التعامل في حالة وقوع زلزال.

كما تناولت الحملة أخطارالإختناق الناجم عن الإستعمال السيّئ للغاز و الكهرباء وكذا الحوادث المنزلية و حوادث المرور.

وشملت مدارس الحي الجديد 1200 مسكن “المعايف” بالبلدية.

وكانت بلدية وادي جر خلال الأيّام الماضيّة، مركزا لعدد من الهزات الأرضية التي شهدتها منطقة الوسط.

آخرها الزلزال الذي ضرب المنطقة الإثنين الماضي.