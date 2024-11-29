بالصور.. دفن وحرق الضبع المخطط بواد تليلات في وهران

قامت محافظة الغابات لولاية وهران، اليوم الجمعة، بعملية دفن وحرق حيوان محميّ من نوع الضبع المخطط (Hyène rayée). عثر عليه ميتا بالمكان المسمى الخدايمية ببلدية واد تليلات.

وتمت إجراءات دفن وحرق الضبع المخطط وفقا للتعليمات المسداة من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات.

وحضر عملية الدفن كل من إقليم الغابات واد تليلات، والفرقة الإقليمية للدرك الوطني واد تليلات. بالإضافة إلى وحدة الحماية المدنية واد تليلات. وكذا الطبيبة البيطرية بمكتب حفظ الصحة واد تليلات، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي.