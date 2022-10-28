بالصور.. رئيس المجلس الشعبي الوطني بوغالي يزور ملعب بوشكاش بالمجر

قام رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، والوفد المرافق له ،اليوم الجمعة، بزيارة إلى ملعب “بوشكاش ” ببودابست المجرية.

والذي تم انجازه بداية سنة 1953 من طرف مهندسين ساهموا لاحقا في تصميم ملعب 05 جويلية الأولمبي بالجزائر سنة 1975.

وتقرر سنة 2014 تهديم هذا الملعب وبناء آخر على نفس الأرضية يسع لحوالي 65 الف متفرج ،وقد انطلقت به الأشغال سنة 2017 وانتهت في نوفمبر 2019.

ويُذكر أن ملعب 05 جويلية، يُعد مثالا بارزا على مساهمة الخبراء المجريين، في إنجاز بعض المنشآت الرياضية في الجزائر.