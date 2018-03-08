بالصور.. زطشي يُكرم نساء الإتحاد الجزائري لكرة القدم

قام رئيس الفاف “خيرالدين زطشي” اليوم الخميس بتنظيم حفل على شرف النساء العاملات في الإتحاد الجزائري لكرة القدم.
وكذا المركز التقني الوطني لسيدي موسى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المُصادف للثامن مارس.
وحضر هذا التكريم الذي جرى بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي براهيم عضو المكتب الفيدرالي ورئيس اللجنة المالية “رشيد قاسمي”.
وتمنى زطشي خلال هذا التكريم لكل نساء الجزائر ونساء الفاف خاصة حياة سعيدة على المستوى الإحترافي وكذا العائلي.
وقام رئيس الفاف بعد نهاية حفل التكريم بأخذ صورة تذكارية رفقه النساء المُكرمات.
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