بالصور.. زيارة مفاجئة لوزير التجارة لسوق بوفاريك

قام وزير التجارة كمال رزيق بزيارة مفاجئة لسوق بوفاريك في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس.

وأمر رزيق خلال زيارته التجار وأعوان التجارة، أن البطاطا لا تباع أكثر من 45 دج أو حجزها في المخازن.

كما طالب الوزير في منشور له على صفحته الرسمية بتقديم شكاوي ضد المخالفين أمام العدالة.

للتذكير، عرفت أسعار البطاطا أمس الأربعاء إلتهاب جنوني في الأسواق، حيث تجاوز سعر كيلو البطاطا 100 دج.

وهو الأمر الذي دفع بالحكومة لمواجهة المضاربين في الأسعار،أين تم إغراق العديد من الولايات بمنتوج البطاطا،أين يتم البيع للمواطن مباشرة.