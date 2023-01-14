بالصور.. سبقاق وزفيزف وبوقرة حاضرون في ملعب “نيلسون مانديلا”

تواجد مدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، اليوم السبت، في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا أين تابع لقاء اثيوبيا و موزمبيق.

ويحضّر مجيد بوقرة برنامجه الخاص و استعداداته للمواجهة المقبلة التي يسعى الافتكاك بنقاط الثلاث بعد الفوز باللقاء الافتتاحي امام ليبيا.

وعاين بوقرة مستوى المنتخبين طيلة التسعين دقيقة، خاصة الخصم المقبل منتخب اثيوبيا الذي سيواجه المنتخب الوطني يوم الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

كما تابع اللقاء وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق الى جانب رئيس الكاف باتريس ماوتسيبي.

يذكر. ان مباراة الخصم الثاني موزمبيق برمجت يوم السبت 21 جانفي المقبل.

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