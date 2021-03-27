بالصور.. سواكري تشارك في الطبعة الأولى للمسيرة الزرقاء

الرياضة
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بالصور.. سواكري تشارك في الطبعة الأولى للمسيرة الزرقاء
بقلم كريم.تيغرمت

شاركت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري اليوم السبت، في الطبعة الأولى للمسيرة الزرقاء، المنظمة من جمعية أمل.

ونشرت سواكري، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، كشفت من خلالها عن مشاركتها في المسير الزرقاء، في اليوم العالمي لمكافحة سرطان القولون.

وشجعت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، خلال مشاركتها في هذه المسيرة، على ضرورة ممارسة الرياضة، للحفاظ على صحة الجسم.

وأرفقت سليمة سواكري، تغريدتها، بمجموعة من الصور، والتي جمعتها بالمشاركين في هذه الطبعة الأولى من المسيرة الزرقاء.


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