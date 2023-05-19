بالصور.. سيدات الخضر لرفع الأثقال يحظين باستقبال رسمي

حظيت سيدات الفريق الوطني لرفع الأثقال، اليوم الجمعة، باستقبال رسمي، بعد عودتهن من تونس، عقب المشاركة في البطولة الإفريقية.

وكان المدير العام للشباب والرياضة، طارق حساني، مرفوقا بالأمين العام للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال، في استقبال سيدات الخضر، بمطار هواري بومدين صبيحة اليوم الجمعة.

كما كشف طارق حساني، في تصريحات له. أنه جاء لاستقبال بطلات الجزائر، ممثلا لشخص وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

يذكر أن الفريق الوطني للسيدات. بصم على دورة في المستوى بتونس، بعدما حصد 9 ميداليات، بواقع 4 ذهبية و3 فضية و2 برونزية.