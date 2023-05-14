كاتبي نادية تهدي الجزائر 3 ذهبيات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

خطفت الرباعة الجزائرية الواعدة، كاتبي نادية، 3 ميداليات ذهبية، في افتتاح مشاركة الجزائر، ضمن البطولة الإفريقية لرفع الأثقال، الجارية وقائعها بتونس ما بين الـ 11 والـ 20 ماي 2023.

وتحصلت الرباعة كاتبي نادية. في فئة السيدات وزن 45 كغ. على المرتبة الأولى في حركة الخطف والأولى في النتر وأيضا في المجموع.

لتحقق بذلك، صاحبة الـ 21 ربيعا. إنجازا تاريخيا في البطولة القارية لرفع الأثقال، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، بحصدها 3 ميداليات ذهبية في افتتاح المشاركة الجزائرية، بدورة تونس.