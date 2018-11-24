بالصور.. سيول وفيضانات ومفقودون في مناورة افتراضية بباتنة

نظمت مديرية الحماية المدنية بباتنة اليوم السبت بالتنسيق مع عديد القطاعات مناورة افتراضية بمحيط سد كدية المدور ببلدية تيمقاد.

للوقوف على مدى جاهزية المخطط الولائي للوقاية من أخطار الفيضانات.

وتضمن التمرين التطبيقي الذي جرى في جو ماطر وبارد جدا تفعيل مخطط تدخلات لإنقاذ أشخاص مفقودين وآخرين محصورين بمياه وادي.

بعدما جرفتهم السيول جراء أمطار غزيرة، حيث شارك في المناورة حوالي 200 عون حماية مدنية.

و500 عنصر بشري من عديد القطاعات منهم الأمن والدرك الوطنيين والأشغال العمومية والطاقة والتجارة والنقل.