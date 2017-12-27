بالصور..شرطة الأغواط تحسّس من خطر حوادث المرور

نظّمت المصلحة الولائية للأمن العمومي، بأمن ولاية الأغواط حملة تحسيسيّة حول السلامة المرورية لفائدة الأطفال بمناسبة العطلة الشتوية .

أشرف على المبادرة إطارات ورتباء من المصلحة تضمّنت تقديم إرشادات ونصائح حول القيادة السليمة لتفادي حوادث المرور.

أقيمت الحملة في حظائر للتربية المرورية بمختلف أحياء مدينة الأغواط وستدوم طوال أيام العطلة الشتوية الحالية .

و تندرج هذه المباردة التحسيسية في إطار السياسية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في التّوعية من حوادث المرور.

ولاقت الحملة المنظّمة من طرف ذات المصالح إستحسان وشكر الأطفال وأوليائهم على حد سواء.