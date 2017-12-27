تسخير 60 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة

سخّرت مديرية الأمن الوطني60 ألف شرطي من أجل تأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية.

كما وضع الأمن الوطني مخطّط تأمين خاص للجاليات الأجنبية التي تحتفل برأس السنة.

وقال عميد الشرطة سعدي مجيد نائب مدير بمديرية الأمن العمومي ، أنّه سيتم تأمين التظاهرات الفنية والثقافية.

وكذا المنشآت الدبلوماسية خلال الإحتفال.

من جهته كشف عميد أول للشرطة سالم يوسف، نائب شرطة الحدود البرية أنّه سيتم تسخير 12 ألف شرطي.

وهذا لتأمين 36 مطارا و11 ميناءً و20 مركزا حدوديا.

بالإضافة إلى 1600 شرطي بمطار بومدين ، و 1000 شرطي لتأمين الحدود مع تونس.