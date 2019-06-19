بالصور..شرطة برج منايل وسي مصطفى يسطران مخططا أمنيا لمترشحي البكالوريا

نظم أمن دائرة برج منايل وكذا الأمن الحضري سي مصطفى لأمن دائرة يسر، بالتنسيق مع خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بومرداس،

خرجات أمنية جوارية وقائية، إستهدفت أولياء تلاميذ مترشحي لإجتياز شهادة البكالوريا في ثلاثة مراكز إمتحان ببلدية برج منايل

و مركز واحد ببلدية سي مصطفى وكذا سواق المركبات بجميع أصنافها بمشاركة أفواج كشفية،وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي

حيث تم تقديم نصائح أمنية تمحورت حول محاربة كل أشكال العنف المروري وكذا أخطار المؤثرات العقلية والمخدرات

خاصة على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، بهدف مرافقة وحماية التلاميذ من شتى أخطار الإجرام بإقليم الإختصاص،

كما تم توزيع مطويات بالمناسبة تحت شعار ” معا لبكالـوريا بدون حوادث مـرورية”، يضيف المصدر ذاته .