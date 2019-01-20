بالصور ..شرطة بريطانيا توجه تحذيرا لزوج الملكة إليزابيت ..والسبب

تلقى الأمير فيليب البالغ من العمر 97 سنة تحذيرا من الشرطة بعد ما جرى التقاط صورا له وهو يقود السيارة دون وضع حزام الامان.

ونشرت الصحف البريطانية، صورا لفيليب، زوج الملكة إليزابيت وهو يقود السيارة دون استخدام حزام الأمان على طريق عام.

وكشف متحدث باسم الشرطة، نحن على علم بالصور ووجهت النصائح للسائق، وهذا ما نقوم به عند القيام بهذه المخالفة.

للإشارة، تعرض الامير فيليب، الثلاثاء الماضي، من حادث بعدما انقلبت سيارته بعد اصطدامها بعربة قرب ساندرينغهام.

ونجا الأمير فيليب يوم الثلاثاء من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينغهام.