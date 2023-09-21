بالصور.. صادي يحل بمركز سيدي موسى تحسبا لانطلاق الجمعية الانتخابية للفاف

حل صبيحة المرشح الوحيد لانتخابات الفاف، وليد صادي، صبيحة اليوم الخميس، بمركز سيدي موسى، لحضور الجمعية الانتخابية للفاف.

وسيكون وليد صادي، خلال الدقائق القليلة المقبلة، على موعد مع ترسيمه كرئيس جديد للفاف، خلفا للمستقيل جهيد زفيزف.

كما شهد المركز التقني بسيدي موسى، الذي يحتضن أشغال هذه الجمعية العامة الانتخابية، حضور مراقبي الكاف، بالإضافة لعدة شخصيات على غرار محمد روراوة، محمد معوش، وغيرهم.

يذكر أن وليد صادي، هو المرشح الوحيد لرئاسة الفافـ خلفا لجهيد زفيزف، بعد رفض ترشح كل من عبد الكريم مدوار، ومزيان ايغيل.