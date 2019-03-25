بالصور.. طائرات الإحتلال تدمر مكتب “حماس” بقطاع غزة

شنت قوات الإحتلال الصهيوني مساء يوم الاثنين، هجوم على مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخين.

وقال جيش الاحتلال: “هاجمت طائراتنا مكاتب الأمن الداخلي التابعة لمنظمة حماس في حي الرمال بغزة”.

كما أقدمت طائرات الاحتلال الصهيوني على استهداف مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية غرب مدينة غزة بصاروخين.

مما أدى لتدميره المكتب عن كامله ولم ترد أخبار عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطنيين .

وجاءت هذه الحملات العنيفة من جيش الإحتلال على مواقع لحركة “حماس” في قطاع غزة، ردا على سقوط صاروخ أطلق على تل أبيب.