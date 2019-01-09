بالصور..عاصفة “نورما” الثلجية تجتاح لبنان

وتسببت في قطع معظم الطرقات الجبلية، وبالأخص طريق ضهر البيدر.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية اللبنانية، ستبدأ العاصفة، بداية من اليوم الأربعاء، بالانحسار تدريجيا.

وسيكون طقس اليومِ غائماً مع أمطار متفرقة، تكون غزيرةً أحياناً في الفترة الصباحية، مع تساقط للثلوج على ارتفاعاتٍ منخفضة أقصى الشَمال.

لتنحسرُ بعدها العاصفةُ وتَحُلُ مكانَها موجاتُ صقيع، تؤدي الى تشكُلِ الجليد على الطرقاتِ الجبليةِ فوقَ السبمعِئة متر.

وفي الجنوب أفيد بأن الثلوج وصلت ليلا إلى ارتفاع ستمئة متر، في منطقة إقليم التفاح.

وتعمل عناصر الدفاع المدني على فتح الطرق المقطوعة، بسبب تراكم الثلوج، لاسيما الطرق التي تصل إقليم التفاح بمنطقة جبل الريحان.

وقد خلفت العاصفة أضراراً متفرقة في العديد من المناطق اللبنانية، حسب موقع قناة المنار اللبنانية.

خصوصا فيضان مياه النهر الكبير، والذي اجتاحَ مِساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وذلك في بلدة تل بيرة، ووصلَت مياهُ النهر إلى المنازل السكنية، في ظاهرةٍ لم يَشهَدها الأهالي من قبل.