بالصور.. عشرات المواطنين يعتصمون أمام مقر دائرة أورلال ببسكرة لهذا السبب!

يواصل العشرات من مواطني بلدية ليوة ببسكرة، الإعتصام أمام مقر دائرة اورلال، احتجاجا على ما اسموه تجاوزات و خروقات مست قائمة 88 وحدة سكنية التي تم توزيعها مؤخرا.

و حسب عدد من المحتجين، فإن القائمة ضمت أشخاص من أثرياء البلدية وأصحاب أملاك و مزارع كما أقصي منها من يستحقها من سكان البيوت الطوبية الايلة للسقوط.

هذا وطالب المحتجين، بلجنة تحقيق في القائمة لكشف التلاعب الذي شهدته القائمة حسب تصريحات المحتجين.

من جانب آخر لم نتمكن من رد رئيس دائرة اورلال، بعد أن تهرب بحجج منها الإذن من الوصاية ثم تحويلنا لمندوب الأمن ورغم اتباعنا لهذه الخطوات خرجنا من الدائرة دون اخذ تصريحه و ما زاد في احتقان المحتجين .

