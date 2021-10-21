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الرياضة

بالصور.. عمارة يهنئ المنتخب الوطني النسوي

بقلم كريم.تيغرمت
بالصور.. عمارة يهنئ المنتخب الوطني النسوي
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حرص رئيس الاتحاد الجزائري لكر القدم، شرف الدين عمارة، على تهنئة المنتخب الوطني النسوي، بعد فوزهن التاريخي أمس الأربعاء أمام منتخب السودان.

وقام شرف الدين عمارة، بمقابلة تعداد المنتخب الوطني النسوي، بعد مباراتهم أمام منتخب السوداني، أين هنأ كل اللاعبات والطاقم الفني.

وأبدى رئيس الفاف، دعمه الكامل للمنتخب الوطني النسوي، مطالبا اياهن في المقابل بمواصلة مشوارهن في تصفيات الكان بنفس المنوال.

يذكر أن المنتخب الوطني النسوي، فاز أمس الأربعاء بملعب “عمر حمادي”، بنتيجة 14-0، أمام نظيره السوداني، لحساب ذهاب الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا

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