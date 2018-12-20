بالصور.. فرعون تكرم المهندسة سيليا خشني بعد فوزها في برنامج نجوم العلوم

كرمت وزيرة البريد، هدى إيمان فرعون، مديرة البحث والتطوير بمؤسسة اتصالات الجزائر، المهندسة سيليا خشني، بعد فوزها بالمرتبة الثالثة في برنامج نجوم العلوم.

حفل التكريم جاء إثر تتويج خشني بالمرتبة الثالثة من برنامج العلوم وذلك نظير مشروعها الجد مميز المتمثل في رصد و حجب التصوير عبر طائرات درون لحماية الحياة الشخصية للأفراد.

خشني التي تشغل حاليا منصب مديرة وحدة البحث والتطوير باتصالات الجزائري قد اشتغلت مع عبد الرحيم بورويس أحد خريجي برنامج نجوم العلوم.

وقد نجحا سويا في الحصول على أربع براءات اختراع متميزة وخامسة في مكتب براءات الاختراعات الأمريكي “USPTO”.