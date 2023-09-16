بالصور.. فرق الإنقاذ الجزائرية تباشر عملية البحث عن المفقودين لهذا اليوم بدرنة

باشرت فرق الانقاذ الجزائرية، عملية البحث عن المفقودين لهذا اليوم، بمدينة درنة شرقي ليبيا التي اجتاحتها السيول وحصدت آلاف الأرواح.

وفي وقت سابق تم عقد اجتماع تنسيقي لممثلي مختلف الفرق الدولية المتدخلة في مدينة درنة الليبية، لضبط عملية البحث عن ضحايا آخرين.

جدير بالذكر، أن فرق الإغاثة التابعة للحماية المدنية الجزائرية المرسلة إلى ليبيا، تمكنت أمس الجمعة. من إنتشال 21 جثة من تحت الردوم بدرنة.

لترتفع حصيلة الضحايا الذين عُثر عليهم فريق الحماية المدنية الجزائرية منذ بداية عمليات البحث إلى 27 جثة.