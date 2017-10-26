أكد نائب وزيرالدفاع الوطني الفريق، قايد صالح ، اليوم الخميس، أن الجيش أثبت مرة أخرى أنه ساهر على حماية الوطن، وهذا تعبيرا عن العمليات النوعية في جيجل.

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال زيارة قادته إلى المدرسة العليا للقوات الخاصة بورقلة.

” أن الجيش سيواصل جهد الوفاء بالمهام الموكلة إليه، بكل إخلاص ومثابرة في كافة الظروف والأحوال”.

وتابع نائب وزير الدفاع تمرينا بيانيا نفذه طلبة المدرسة بموضوع “مفرزة للقوات الخاصة أثناء اقتحام وتدمير أهداف معاية”.

زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تميزت بتدشين مؤسسات ذات طابع إجتماعي في بسكرة.

من بينها روضة الأطفال، أين استمع إلى شروحات حول الدور التربوي، الذي تقوم به المؤسّسة.

إلى جانب وضع حجر الأساس لمركز الراحة والمعالجة بالمياه المعدنية.

أين طالب بضرورة تسريع انجاز هذه المنشآت، كما كانت المناسبة فرصة لنائب وزير الدفاع الوطني لالتقاط الصور مع الأطفال.