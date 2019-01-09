بالصور.. قايد صالح يشرف على تدشين غواصتين “الونشريس والهقار”

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد احمد صالح، اليوم الأربعاء، رفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية على تدشين غواصتين، بوهران.

حيث أشرف قايد صالح على القاعدة البحرية الرئيسية لمرسى الكبير، على تدشين غواصتي “الونشريس” و”الهقار” اللتان دخلتا الخدمة حديثا، والتقى بطاقمهما، وهنأهم على هذه الانجازات.

إذ حققوا إنجازات في ظرف وجيز، ومكنت القوات البحرية على غرار القوات الأخرى وكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، من تسجيل وثبة نوعية على درب التطور والعصرنة، استعادت من خلالها مكانتها المستحقة.

وحث الفريق قايد صالح القائمين على استغلال هذه الوسائل الكبرى، والحرص على الحفاظ عليها، وصيانتها الدورية، وفقا للمعايير المحددة، بغية الحفاظ على جاهزيتها العملياتية في أعلى درجاتها.

كما وقف القائد الأعلى لأركان الجيش الوطني الشعبي، وقفة ترحم على أرواح شهدائنا الأطهار، عاين الفريق عن كثب مختلف المشاريع المبرمجة، في إطار مخطط تطوير وعصرنة هذه القاعدة البحرية الاستراتيجية.

واطلع ميدانيا على ما تحقق في هذا المجال، ليقوم بعدها بتفتيش واستعراض مختلف الوحدات البحرية التي التحقت بالقاعدة.