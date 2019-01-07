بالصور..قايد صالح يشرف على مناورات “بُركان 2019” بوهران

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق قايد صالح، على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “بُركان 2019”.

وذلك خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران في يومها الثاني، حيث قام بتفتيش وتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم قطاع سيدي بلعباس،

كما استمع الفريق أحمد قايد صالح رفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية، إلى عرض حول مجريات تمرين بركان 2019 قدمه قائد اللواء 36 مشاة آلية، تضمن الفكرة العامة ومختلف مراحل تنفيذه.

ويهدف التمرين بالأساس إلى اختبار قدرات وفعالية منظومات الأسلحة والعربات التي تم تطويرها وعصرنتها على مستوى مؤسسات تطوير وعصرنة عتاد الجيش الوطني الشعبي.

و تابع الفريق بميدان الرمي والمناورات للناحية، مجريات الأعمال التي قامت بها الوحدات المشاركة في التمرين.

كما قام الفريق بتفتيش بعض العربات القتالية المطورة والمعصرنة، ليلتقي بعد ذلك بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين،

أين ألقى كلمة توجيهية، بثت إلى وحدات الفرقة الـثامنة المدرعة واللواء 36 مشاة آلية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.