بالصور.. قرباج في البقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة

يتواجد الرئيس السابق للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، في البقاع المقدسة، أين يؤدي مناسك العمرة.

وتم تداول صور، لمحفوظ قرباج، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو في البقاع القدسة، أين إستغل شهر رمضان، لتأدية مناسك العمرة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيتغل فيها قرباج شهر رمضان لتأدية مناسك العمرة، حيث سبق له فعل ذلك على غرار العديد من الوجوه الرياضية الجزائرية.

يذكر أن الدولي الجزائري السابق، رفيق صايفي، نشر هو الآخر صورا له مؤخرا من البقاع المقدسة، أين يؤدي مناسك العمرة رفقة والدية.