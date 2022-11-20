بالصور.. قطر تخصص هدايا لجميع المشجعين في حفل افتتاح المونديال

في خرجة فريدة من نوعها، خصصت لجنة تنظيم مونديال قطر، هدايا خاصة بالمشجعين الذين سيحضرون حفل افتتاح كأس العالم 2022.

وقامت اللجنة المنظمة، بوضع كيس من الهدايا، أمام كل مقعد من مقاعد ملعب “البيت” الذي يحتضن افتتاح مونديال 2022.

كما تنوعت الهدايا المخصص للجماهير، من ملصقات، وكرة قدم، وهدايا أخرى تحمل كلها شعار مونديال قطر 2022.

ويأتي هذا قبل ساعات قليلة عن انطلاق حفل افتتاح مونديال 2022، المقررة اليوم الأحد، والذي تليه المباراة الافتتاحية التي ستجم منتخب قطر، بالإكوادور.