بالصور.. قيطوني يلتقى مسؤولين أمريكيين في واشنطن

التقى اليوم وزير الطاقة مصطفى قيطوني رفقة سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة السفيرة جوان بولشيك.

بولشيك تشغل منصب كبير مساعدي مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية وكانت سفير سابق للولايات المتحدة بالجزائر.

اللقاء جرى على هامش المؤتمر العالمي السابع والعشرين للغاز.

كما أجرى الوزير مقابلة مع السكرتير المساعد لمكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية فرانسيس ر. فانون.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية ، خاصة في مجال الطاقة.

والطرق والوسائل لتعزيزها من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأمريكيين إلى الجزائر وتبادل الخبرات والمعارف.

وناقشت الأطراف الفرص التجارية والاستثمارية لشراكة بين “اكسون موبيل” وسوناطراك.