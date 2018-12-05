بالصور.. قيطوني يلتقي بفيينا مع نظرائه الإماراتي والفنزويلي

تباحث وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الأربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا مع وزير الطاقة الإماراتي ورئيس ندوة أوبك، سهيل المزروعي.

وكذا مع نظيره الفنزويلي، مانويل سلفادور كيفيدو فرنانداز.

وحسب بيان الوزارة، فقد تحادث قيطوني يتحادث بفيينا مع نظرائه الاماراتي والفينزويلي تطور سوق النفط والتوقعات المرتقبة لعام 2019.

وجرت هذه المحادثات على هامش الاجتماع الثاني عشر لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن اتفاقية أوبك وشركائها من خارج المنظمة التي تنعقد حاليا في فيينا.

بالإضافة إلى هذا الإجتماع الثاني عشر للجنة سيشارك قيطوني في المؤتمر الوزاري الـ175 للدول الأعضاء في منظمة أوبك الذي سيعقد غدا الخميس 6 ديسمبر الجاري.

وستتطرق هذه الندوة الوزارية خصوصا لتقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة اتفاق اوبك -خارج اوبك.

والمكلفة بمراقبة الامتثال لمستويات خفض الإنتاج، حسب ما جاء في بيان التعاون المبرم في فيينا نوفمبر 2017 بين الدول الاعضاء في أوبك والمنتجين خارجها.