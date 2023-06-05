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الرياضة

بالصور.. كأس الكاف تزور معقل أنصار “لياسما” بسوسطارة وسط أجواء خيالية

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالصور.. كأس الكاف تزور معقل أنصار “لياسما” بسوسطارة وسط أجواء خيالية
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قام وفد فريق إتحاد العاصمة، أمس الأحد، بزيارة حي سوسطارة معقل أنصار إتحاد العاصمة، بعد التتويج بكأس الكنفدرالية الإفريقية.

ضد يونغ أفريكانز التنزاني في النهائي الذي لُعب بملعب 5 جويلية الأولمبي السبت المنصرم.

ونشرت الصفحة الرسمية للياسما عبر الفايسبوك، صور لإحتفال طاقم الفريق، من لاعبين ومسيرين، والجهاز الفني، مع الأنصار بحي سوسطارة.

يجدر الإشارة، جاءت هذه الزيارة من فريق إتحاد العاصمة لحي سوسطارة، بعد أن تكريمه من طرف والي الجزائر العاصمة، عبد النور رابحي.

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رابط دائم : https://nhar.tv/VixG3
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