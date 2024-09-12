بالصور: كمال بداري في زيارة تفقدية إلى جامعة التكوين المتواصل

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري اليوم بزيارة تفقدية إلى جامعة التكوين المتواصل.

و كان في استقباله مدير الجامعة يحيى جعفري وكذا إطارات وأساتذة، وفي بداية زيارتهم التفقدية وقف الوزير والوفد المرافق له على مكتب توزيع بطاقات الطلبة الجدد، وكذا مركز البيانات الضخمة DATA CENTER، وتلقوا شروحاً وافية حول عمل المركز وإمكانياته الجبارة في تسيير عملية التعليم عن بعد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد مدير جامعة التكوين المتواصل بالتطورات التي شهدتها الجامعة. خاصة أنها مرشحة لبلوغ 90 ألف طالب في هذا الموسم الجامعي. في مختلف التخصصات والمستويات التي تتوفر عليها الجامعة.

جدير بالذكر أن هؤلاء الطلبة قاموا بالتسجيل عبر أرضية “بروغرس”، والعملية لا تزال جارية للطلبة المنتقلين إلى مستوى أعلى بصفر ورق. على أن تتنطلق الدراسة يوم 24 سبتمبر الجاري كما هو مقرر من طرف الوزارة الوصية.

وخلال الزيارة، شدد بداري على أهمية أن تتسم الأرضيات التعليمية الإلكترونية بالديناميكية. من حيث توفير، ما أسماه، بالتعليم المتحرك، وكذلك إطار لتقييم أعمال الطلبة يتسم بالصحة والإنصاف والعدالة.

وأكد يداري على أهمية أن ترتبط البرامج المُدرسة بالبرامج الدولية، ما يسمح للتبادل الجامعي بين الطلبة الجزائريين والأجانب بأن يتكرس في الواقع، في إشارة إلى تسيير العلاقات بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الأجنبية.

بالإضافة إلى أن جامعة التكوين المتواصل يجب أن تعرف إصلاحات عميقة، خاصة أنها تتولى في الوقت الحاضر مهمة جامعة التكوين المفتوح والتكوين مدى الحياة.

هذا واعتبر بداري أنه من المهم تقوية الدور الاقتصادي للجامعة، وأن تسمح لحاملي شهاداتها بالولوج إلى عالم الاقتصاد بواسطة اقتراح مشاريع اقتصادية.