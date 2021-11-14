بالصور ..لاعبو الخضر يجرون أول حصة تدريبية بتشاكر قبل لقاء بوركينافاسو

أجرى لاعبو المنتخب الوطني أول حصة تدريبية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. بداية من الساعة الخامسة اليوم الأحد.

ويبدو أن اللاعبين أعجبوا بأرضية الميدان أين تبادل كل طرف مع زميله حديث جانبي يؤكد أن الجميع مرتاح من هذا الجانب.

ودخل الثنائي ادم وناس والكسندر أوكيدجة مباشرة. أين قام الثنائي بالتصريحات قبل ان يندمجا في التدريبات التي عرفت تواجد كل اللاعبين.

وكان بلماضي رفقة مساعديه أول الملتحقين بأرضية الميدان، أين عاينوا الأرضية لدقائق.

وبدأ القائد رياض محرز وزملائه في التدريبات. عن طريق مداعبة الكرة قبل الشروع في التحضيرات الجدية وسط إرشادات الكوتش بلماضي.