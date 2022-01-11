بالصور.. لاعبو المنتخب الوطني يتفقدون أرضية الميدان

دخل لاعبو المنتخب الوطني لتفقد أرضية ميدان ملعب جابوما في تمام الساعة الـ12:39 قبل المواجهة. التي ستجمع الخضر بمنتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا 2021.

طالع أيضا:

ويلعب المنتخب الوطني مباراته الإفتتاحية الأولى في منافسة كأس امم افريقيا أمام سيراليون. بداية من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي الجزائري على أرضية ميدان “جابوما”.

كما من المنتظر أن يعتمد الناخب الوطني جمال بلماضي على أغلب كوادر الكتيبة الوطنية باستثناء المعاقب بن ناصر. إلى جانب كل من زروقي و وناس.

في حين سيكون نجم الخضر رياض محرز جاهزا أمام سيراليون لامتاع الجماهير الجزائرية على الرواق الأيمن. و يوسف بلايلي على الجهة اليسرى.

ويستهدف مهندس التتويج بـ “كان” مصر تكرار السيناريو. إلى جانب تعزيز الرقم 34 على الصعيد العالمي.

أكد الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، بأن “الدربوكة” تؤثر سلبا على لاعبي الخضر، في كل مرة ينشطون داخل أدغال القارة السمراء.

وتحدث “شيخ المدربين” في تحليله لأجواء كأس إفريقيا في حصة “صدى الكان” على تلفزيون “النهار” :”عندما كنت مدربا، اللاعبون المحترفون الذين لم يسبق لهم اللعب داخل إفريقيا، كانو يقولون لي لماذا الريتم في المباريات منخفض”.

وواصل :”بعد أن لعبوا معنا، فهموا ما يحدث، حيث أنه وإضافة للحرارة والرطوبة والأرضيات السيئة، فإن ريتم الدربوكة طيلة المباراة يؤثر سلبا على نسقهم”.

وختم ضاحكا :”اللقاء يصبح بعدها بريتم الدربوكة المنخفض من المدرجات”.

وتنقل عدد كبير من الجماهير في مدينة دوالا الكاميرونية إلى الفندق الذي يقيم به الخضر لاستقبال حافلة المنتخب الوطني.