بالصور.. لاعبو المولودية في جولة استرخائية قبل المواجهة المصيرية

خرج لاعبو مولودية الجزائر، ظهر اليوم الأربعاء، في جولة استرخائية، بمقر إقامتهم بمدينة “جوهانسبورغ” الجنوب إفريقية، قبل ساعات قليلة عن المواجهة المصيرية التي تنتظرهم أمام الفريق المحلي أورلاندو بيراتس.

وبرمج مدرب العميد، خالد بن يحيى، جولة خفيفة لرفقاء القائد، أيوب عبد اللاوي. في محيط فندق إقامتهم في جوهانسبورغ، وذلك، من أجل تخليصهم من الضغط السلبي، للمباراة الحاسمة.

ويلاقي ممثل الجزائر في “الشامبينزليغ”، نادي أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقي مساء اليوم الأربعاء. بداية من الساعة 18:00 (17:00 بتوقيت الجزائر)، ضمن إياب ربع النهائي.

وستدخل المولودية، هذه المباراة بهدف قلب الطاولة على الفريق المُضيف واقتطاع تأشيرة العبور إلى المربع الذهبي. لمنافسة دوري أبطال إفريقيا. بعد الهزيمة المفاجئة ذهابا بنتيجة 0-1. بملعب 5 جويلية الأسبوع الماضي.

ومن الناحية الفنية، فإن جميع اللاعبين سيكونون رهن إشارة المدرب التونسي، خالد بن يحيى، في موقعة “أورلاندو”، فيما سيكون الحارس رمضان عبد اللطيف. الغائب الأبرز، بعدما أُعفي من سفرية جوهانسبورغ، بسبب الإصابة.