بالصور.. لاعبو شباب بلوزداد وجمعية الشلف يتفقدون أرضية ملعب ميلود هدفي

قام لاعبو شباب بلوزداد وجمعية شلف، منذ لحظات، بتفقد أرضية ملعب ميلود هدفي، قبل إنطلاق مواجهة نهائي كأس الجمهورية.

وقام لاعبو الفريقين بتحية الأنصار المتواجدين بمدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران، أثناء تفقدهم أرضية الميدان.

كما قام نائب رئيس لجنة الإتحاد الجزائري للتحكيم، رفقة الطاقم المعني بإدارة مواجهة نهائي كأس الجمهورية بتفقد أرضية الميدان قبل إنطلاق المواجهة.

يجدر الإشارة، ستنطلق مواجهة نهائي كأس الجمهورية، بداية من الساعة 17.00 بملعب ميلود هدفي.