بالصور..لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لفاطمة الزهراء زرواطي

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم جلسة عمل ترأسها طورش توفيق، رئيس اللجنة.

خصصت للاستماع الى فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

حضرها محجوب بدة وزير العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول برنامج وميزانية قطاع البيئة والطاقات المتجددة والمدرج في قانون المالية لسنة 2019.

حيث استعرضت في مستهل عرضها الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة والتي تنتهي أشغالها في ديسمبر 2018.

وتتلخص في سبع محاور أساسية، وتسع مخططات تنفيذية وينبثق عنها أكثر من 2500 مشروع و741 عمل.

أما عن استراتيجية الطاقات المتجددة خارج الشبكة، فقد أفادت الوزيرة أنها تتمحور في أربعة أهداف كبرى اجتماعي، اقتصادي، بيئي والحوكمة الرشيدة.

بالإضافة إلي 5 محاور تتمثل في الإطار القانوني والتنظيمي والمعياري، الإطار الاقتصادي والمالي، التكوين وتعزيز القدرات.

تطوير وتحويل التكنولوجيا، ترقية استعمال الطاقات المتجددة من خلال السبل المتاحة.

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، أكدت أنه حمل 11 عملية بقيمة 400.5 مليون دج موزعة كما يلي.

عمليتين على المستوى المركزي ،واحدة جديدة وأخرى لإعادة التقييمن 9 عمليات إعادة تقييم على المستوى غير الممركز.

وبخصوص ميزانية القطاع، كشفت بأن ميزانية التسيير قدرت بـ 2.136.204.000دج مقسمة إلى خدمات مركزة بمجموع 807.430.000 دج أي 38 بالمئة.